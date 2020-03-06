Неоднозначные действия пассажирки в самолете стали предметом споров в сети

passengershaming / Instagram

Неизвестная пассажирка, танцующая на борту самолета во время рейса, стала объектом споров среди пользователей сети. Ее неоднозначные действия попали на видео, запись была опубликована в Instagram.

На размещенных кадрах видно, как девушка активно двигается и жестикулирует в проходе между рядами кресел, в то время как другие путешественники смотрят на нее с удивлением.

Юзеры отреагировали на публикацию в комментариях. «Просто остановись», «Где же турбулентность, когда она так нужна», «Хоть бы она подхватила коронавирус», «Когда она уже усядется на свое место», «Высадите ее, пожалуйста», «Не место и не время для таких развлечений», — писали одни.

Другие пользователи поспорили с подобными высказываниями. «Да ей же просто весело», «Это нормально, она ведь никому не вредит и не создает особых проблем», «Как можно испытывать ненависть к девушке, которая просто веселится? Когда общество разучилось над этим смеяться?» — заметили они.

13 февраля пользователи сети осудили неприличные действия неизвестных пассажиров самолета. На размещенных в сети кадрах было видно, как двое влюбленных целуются на глазах других путешественников.

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