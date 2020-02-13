Неприличные действия влюбленных пассажиров самолета осудили в сети

Пользователи сети осудили неприличные действия неизвестных пассажиров самолета. Видеозапись произошедшего была опубликована очевидцем в Instagram.

На размещенных в сети кадрах видно, как двое влюбленных целуются на глазах у других путешественников. «Это будет долгий полет. Ну хотя бы развлечения на борту захватывающие», — говорится в подписи к посту. Известно, что инцидент произошел на воздушном судне, вылетевшем из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.

Подписчики аккаунта отреагировали на публикацию в комментариях. «Фу, как неприлично», — написал один. «Сделай то же самое со своим попутчиком», «Начни пинать кресло», — предложили другие. «Я бы наклонился и предложил присоединиться», — заметил третий. «Чихни на них и скажи, что у тебя коронавирус», — с иронией высказался четвертый. «Может, они тренируются делать искусственное дыхание на случай аварийной посадки», — предположил пятый.

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