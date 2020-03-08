Канада даст полиции Украины 1,5 миллиона долларов

Канада решила выделить два миллиона канадских долларов (около 1,5 миллиона долларов США) украинской полиции. Деньги дадут, чтобы «помочь укрепить потенциал» полицейский службы Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение МИД Канады.

Решение о выделении средств было принято по итогам визита главы внешнеполитического ведомства Канады Франсуа-Филиппа Шампаня на Украину 4-6 марта. Деньги украинская сторона будет получать в течение трех лет.

Ранее Шампань во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил ход реформ в стране — представитель Канады оказался доволен их темпами, отмечает агентство. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Оттаву за помощь Украине и призвал канадских инвесторов вкладывать деньги в развитие украинской инфраструктуры.

В марте стало известно, что Верховная Рада разрешила иностранным военным участвовать в учениях на Украине. Документ, одобренный депутатами, предусматривает допуск иностранных военных на Украину для участия в учениях Rapid Trident 2020, Sea Breeze 2020, «Юг-2020», Riverine 2020 и Warrior Watcher 2020. Первые два будут проходить вместе с американскими солдатами, а остальные — с молдавскими, румынскими и британскими войсками соответственно.

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