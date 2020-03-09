Названы самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

Перевозка пассажиров стала самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне. Самые популярные виды деятельности назвали в Федеральной налоговой службе (ФНС), пишет RT.

Этим видом деятельности занимаются 16,5 процента самозанятых, которые указали этот вид деятельности в приложении «Мой налог». Распространены и такие услуги, как сдача квартир (5,1 процента), строительство (4,8 процента), репетиторство (3,1 процента), маркетинг и реклама (2,9 процента).

Средний чек, выписанный самозанятыми россиянами, составил 1 050 рублей.

С 2019 года в четырех субъектах Федерации — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Это касается граждан, оказывающих платные услуги без привлечения наемных сотрудников. Таких работников обязали отчислять 4 процента от суммы своего дохода при работе с физическими и 6 процентов — при работе с юридическими лицами.

В декабре президент России Владимир Путин расширил эксперимент с самозанятыми. Согласно опубликованному документу, с 1 января 2020 года эксперимент будет распространен еще на несколько регионов: на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также на Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский (Югра) и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также республику Башкортостан.

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