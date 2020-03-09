Мамаев забил бывшему клубу в первом матче РПЛ после освобождения

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев забил гол в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хавбек вышел на замену на 58-й минуте матча при счете 2:1 в пользу ростовчан. Уже через пять минут Мамаев поразил ворота соперника. Армейцы отыграли один мяч на 77-й минуте, благодаря автоголу в исполнении Максима Осипенко.

Большую часть матча ЦСКА провел в меньшинстве. На 20-й минуте был удален Ильзат Ахметов, а в начале второго тайма армейцы остались вдевятером: красную карточку получил Вадим Карпов. Итоговый счет в матче: 3:2 в пользу «Ростова».

Для Мамаева этот матч стал первым официальным после освобождения из колонии. Он и форвард Александр Кокорин вышли на свободу в сентябре 2019-го. Вскоре после этого Мамаев заключил контракт с «Ростовом».

До попадания под стражу в октябре 2018-го Мамаев защищал цвета «Краснодара». С 2007 по 2013 год он выступал за ЦСКА. Вместе с московским клубом Мамаев выигрывал чемпионат России.

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