Мамаев забил первый гол за «Ростов»

Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев отличился в товарищеском матче против «Риги». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте телеканала «Матч ТВ».

Встреча прошла в Абу-Даби. Мамаев появился на поле во втором тайме и реализовал пенальти. «Ростов» одержал победу со счетом 3:1. Два гола на счету другого полузащитника Романа Еременко.

Мамаев подписал контракт с «Ростовом» в сентябре 2019-го. 17 сентября футболист вышел из колонии по УДО, где отбывал наказание за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го.

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