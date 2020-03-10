Смертельно больная женщина бросила мужа и переспала с сотней мужчин

Жительница США заболела терминальной стадией рака, бросила мужа и переспала с сотней мужчин до того, как умерла. Об этом сообщает издание The Mirror.

У женщины по имени Молли, фамилия которой не разглашается из соображений защиты частной жизни, диагностировали четвертую стадию рака груди в 41 год. Еще до смертельного диагноза у нее были проблемы в отношениях с мужем, и она искала способы разнообразить их сексуальную жизнь.

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Больной назначили несколько видов лечения, таких как мастэктомия, рентгенотерапия, химиотерапия и восстановительная хирургия. Затем у нее начался второй курс лечения, который включал гормональную терапию. Врачи сказали Молли, что гормональная терапия уничтожит ее либидо, но вместо этого лечение повысило ее сексуальное возбуждение. Тогда она решила расстаться с мужем.

Американка начала встречаться с другими мужчинами, и в какой-то момент у нее в контактах было более 185 поклонников. «Секс заставляет меня чувствовать себя живой — это хороший способ отвлечься от болезни», — признавалась она.

Молли умерла в марте 2019 года. Ей было 45 лет. Ее историей поделилась подруга, ведущая подкаст о сексе.

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