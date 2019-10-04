Мужчина приехал помогать больной раком возлюбленной после одного свидания

Канадец прилетел жить к онкобольной возлюбленной в Великобританию, чтобы поддержать ее. Об этом рассказало британское издание Mirror.

31-летняя Эмили Гослинг (Emily Gosling) и ее ровесник Дэйв Балтерс (Dave Butlers) долгое время состояли в отношениях на расстоянии. Когда Дэйв узнал о диагнозе возлюбленной, он преодолел больше шести тысяч километров, чтобы быть рядом и поддерживать ее.

Эмили Гослинг работала на семейном предприятии по производству рома в Канаде, а пять лет спустя решила переехать в Лондон. Незадолго до переезда она познакомилась с Дейвом Балтерсом на одной из деловых встреч в Ванкувере.

После того как Гослинг переехала в Лондон, они не прекратили общение. Во время одной из командировок Эмили в Канаду Балтерс пригласил ее на первое свидание, после этого они долгое время не виделись. Молодая пара мечтала о совместной жизни, представляла, как будет выглядеть их общий дом, и строила планы на будущее.

Материалы по теме Больше чем сестра Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь

Однако в начале этого года у Гослинг начались боли в почках, ее живот вздулся, ее тревожила постоянная усталость. В марте у нее диагностировали рак яичников.

Сразу после того, как Балтерс узнал о заболевании Эмили, он решил бросить работу в Ванкувере и переехать в Лондон, чтобы ухаживать за возлюбленной и помогать ей. Уже 26 марта он прибыл в Англию. С тех пор он был рядом с любимой на протяжении всего курса лечения.

Два месяца спустя, 28 мая, Гослинг сделали операцию по удалению опухоли. Поскольку восстановительный период протекал хорошо, уже в июне ей разрешили вернуться в Канаду, чтобы завершить там курс лечения.

«Единственное хорошее, что было в моей болезни, — это возможность начать жить вместе быстрее, чем мы планировали, — признается Эмили. — Не сомневаюсь в том, что месяцы, прожитые в Лондоне, укрепили наши отношения».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!