Четыре футболиста «Ливерпуля» попали в сборную тура АПЛ

Футболисты «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, Садио Мане, Джеймс Милнер и Мохамед Салах попали в сборную по итогам 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Ливерпуль» в минувший игровой уик-энд победил «Борнмут» (2:1). Мане и Салах забили по мячу, ван Дейк сделал результативную передачу. Полностью сборная тура выглядит следующим образом:
Вратарь: Алекс Маккарти («Саутгемптон»).
Защитники:: Аарон Ван-Биссака (Манчестер Юнайтед), Джонни Эванс (Лестер), Вирджил ван Дейк, Джеймс Милнер (оба — «Ливерпуль»).
Полузащитники: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Росс Баркли, Мейсон Маунт (оба — «Челси»), Аллан Сент-Максимен («Ньюкасл»).
Нападающие: Джейми Варди («Лестер»), Садио Мане («Ливерпуль»).
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