Елена Воробей спародировала Малышеву и рассказала об «искусстве какать»

Российская пародистка Елена Воробей перевоплотилась в образ телеведущей Елены Малышевой и прочла стихотворение об «искусстве какать». Пародию артистка опубликовала в Instagram.
Воробей в образе ведущей обратилась к зрителям и рассказала, что нашла интересную тему. «Я научу всех вас искусству какать! И пусть завидует нам Сальвадор Дали!» — добавила пародистка, имея в виду сочинение художника «Искусство пука». В конце произведения она заключила, что русские «не любят нюхать», но «зато умеют навалить».
Стихотворение об «искусстве какать» посвящено одному из выпусков передачи Малышевой «Жить здорово!», в котором телеврач рассказывала зрителям, «как правильно какать». Сюжет вышел в эфире в сентябре 2013 года.
Образ Малышевой популярен у российских пародистов. До Воробей ее пародировали в юмористических шоу на федеральных каналах. Наряды ведущей «Жить здорово!» регулярно обсуждают и пользователи сети. Так, в декабре 2019 года Малышева появилась в эфире на Первом канале в платье, украшенном ее собственным портретом и изображениями соведущих.