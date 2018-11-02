Юмористка «Аншлага» проболталась о госпитализации

Российская пародистка Елена Воробей сообщила о выписке из больницы, несмотря на ранее опровергнутую информацию о госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я выписалась из больницы и с завтрашнего дня я в строю, улетаю за рубеж, не лечиться, нет», — сообщила она журналистам.

Она объяснила, что ехала из Санкт-Петербурга в Москву и почувствовала себя плохо прямо в поезде. Уже в Москве она вызвала врачей скорее для успокоения.

По информации «Пятого канала», в ночь на 31 октября артистке вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем. Сообщалось, что она упала в обморок.

Позднее представитель Воробей уверял, что артистка находилась на съемках.

С 2000 года Елена Воробей снимается в программе «Аншлаг», является обладательницей звания заслуженной артистки России. Принимала участие во многих телевизионных шоу, в том числе в проекте «Танцы со звездами» на телеканале «Россия», в программах «Две звезды», «Субботний вечер» и «Повтори!».

С 2017 года запрещен въезд на Украину. Основанием для такого решения стало посещение Крыма.

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