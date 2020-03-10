США отменили продажу нефти из резервов

США отменили продажу нефти из стратегического нефтяного резерва. Об этом говорится в заявлении представителя американского Министерства энергетики Джесс Шумански, передает ТАСС.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с последними изменениями на нефтяных рынках. «Сейчас не лучшее время для продажи», — сказано в сообщении. Как заявила Шумански, министерство продолжает отслеживать ситуацию и оценивать положение на мировых рынках нефти.

По ее словам, продажи должны быть направлены на увеличение прибыли для развития и обслуживания резерва.

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6 марта участники ОПЕК и Россия не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти и не продлили действующие ограничения. Причиной стала позиция Москвы, которая посчитала договор невыгодным, поскольку с его помощью дополнительные объемы сланцевой нефти на рынки выводят США.

После этого Saudi Aramco анонсировала резкое увеличение добычи и предложила клиентам рекордную за 20 лет скидку — до 6-8 долларов за баррель

После провала сделки цена барреля нефти на лондонской бирже ICE опускалась до 31 доллара, а курс российской валюты достигал многолетних минимумов на международных биржах. Как считает министр энергетики России Александр Новак, цены на нефть восстановятся в течение нескольких месяцев.

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