Оценено влияние скачка курса валют на цену авиабилетов за границу

Цены на авиабилеты могут как повыситься, так и понизиться по различным направлениям в связи со скачком курса валют. Влияние ситуации оценили аналитики сервиса онлайн-бронирования билетов Aviasales, сообщается во вторник, 10 марта, в пресс-релизе организации (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

По информации экспертов, это связано с тем, что Международная система бронирования (GDS) каждую неделю в ночь на среду пересчитывает курсы валют. Так, к примеру, после повышения курса евро в конце февраля перелеты во Францию подорожали на 16 процентов, до 18,9 тысячи рублей, а в Чехию — на 21,4 процента, до 12,8 тысячи рублей. При этом билеты в Германию подешевели на 4 процента, до 12,9 тысячи рублей, а в Испанию — на 5 процентов, до 16,9 тысячи.

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После очередного роста курса евро в начале марта снизилась стоимость перелета в Италию на четверть, до 11,2 тысячи рублей, а также в Испанию — на 12 процентов, до 15,3 тысячи, во Францию — на 8 процентов, до 16,4 тысячи, и в Германию — на 2,6 процента, до 12 тысяч рублей.

Предполагается, что стоимость авиабилетов на текущую неделю с учетом нового курса (82 рубля за один евро) будет пересчитана в четверг, 12 марта, в связи с дополнительным послепраздничным выходным днем. В целом, подчеркивают аналитики, на стоимость перелета влияет не только валютный курс, но и сезонность, состояние конкурентной среды и стоимость топлива.

Ослабление рубля произошло после обвала цен на нефть. Она падала до почти 30 долларов за баррель на фоне провала сделки в рамках ОПЕК+. В понедельник, 9 марта, торги на Московской бирже не проводились из-за выходного; на Forex за доллар давали менее 75 рублей, за евро — 85,56.

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