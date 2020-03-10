Исполнитель роли зомби в «Ходячих мертвецах» покусал женщину и попал в тюрьму

Американский актер Майкл Манди покусал женщину и попал в тюрьму. Об этом сообщает издание The Sun.

Исполнитель роли зомби в «Ходячих мертвецах» познакомился со своей поклонницей Беверли Джексон восемь лет назад. Фанатка рассказала, что несколько лет спустя он вновь связался с ней во время поездки в Великобританию. «Я влюбилась в него. Сначала он был очень обаятельным и обещал, что поможет мне найти работу в кино», — поделилась мать двоих детей.

По словам Джексон, Манди напал на нее в 2018 году, когда они находились в отеле в Германии. Тогда актер ударил ее по лицу, покусал, а затем вышвырнул из комнаты. Подобные ситуации повторялись, в связи с чем в ноябре 2019 года артиста отправили в тюрьму. Кроме того, ему запретили приближаться к своей жертве.

Отмечается, что после освобождения Манди нарушил запретительный приказ и вновь оказался в тюрьме, однако Джексон переживает, что он продолжит преследовать ее. «Боюсь, он не остановится, пока я не умру», — заявила она.

В 2015 году актер из «Ходячих мертвецов» Норман Ридус был покусан поклонницей на зомби-съезде в пригороде Нью-Йорка. 46-летняя женщина попросила вместе сфотографироваться и укусила кумира — по ее словам, это произошло от избытка чувств.

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