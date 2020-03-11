Путин рассказал об отношениях с американскими президентами

Президент России Владимир Путин рассказал, что со всеми американскими лидерами, начиная с покинувшего Белый дом в январе 2001 года Билла Клинтона, у него были достаточно конструктивные отношения. Об этом он рассказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

В частности, российский лидер вспомнил «добрые отношения» с Джорджем Бушем-младшим, занимавшим президентский пост в 2001-2009 годах.

В ответ на вопрос об отношениях с действующим президентом США Дональдом Трампом Путин отметил, что они обращаются друг к другу по имени. «Он меня Владимиром называет, я его — Дональдом», — сказал он.

Между тем текущее состояние отношений между двумя странами российский президент оценил на «троечку с минусом».

В октябре прошлого года Путин заявил, что наладить отношения с Москвой Трампу мешает внутриполитическая ситуация в США. В том же месяце он заявлял о доверительных отношениях с американским коллегой. Путин неоднократно заявлял, что Россия заинтересована в улучшении двусторонних отношений.

Путин и Трамп несколько раз встречались на полях крупных международных форумов и более 10 раз говорили по телефону. Последняя встреча двух лидеров прошла в июне 2019 года на полях саммита Группы 20 в Осаке.

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