Стало известно о подаренных Путиным Трампу серебряных монетах

Президент России Владимир Путин в 2018 году подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Госдепартамента США о врученных американским чиновникам подарках.

Отмечается, что памятные монеты, посвященные проходившему в России чемпионату мира по футболу, были подарены Трампу 19 августа 2018 года. Американские власти оценили сувенир в 1,5 тысячи долларов.

Сейчас набор монет находится на хранении в Национальном архиве США. Полный перечень подарков, полученных американскими должностными лицами в 2018 году от представителей иностранных правительств, занял более 100 страниц.

В ноябре 2018 года сообщалось, что компания Трампа The Trump Organization намеревалась подарить Путину пентхаус в башне «Трамп-Тауэр», которую хотели построить в Москве. Американский лидер отреагировал на это в своем Twitter. «Подумывал о строительстве где-нибудь в России. Вложил в это ноль денег, дал ноль гарантий и не занимался проектом. Охота на ведьм!» — отметил он.

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