Путин рассказал об обманах в магазинах в советское время

Президент России Владимир Путин рассказал, что в советские годы его иногда обманывали в магазинах, но он не вступал в конфликт. Об этом глава государства сообщил в интервью ТАСС.

«В советское время-то чего там можно было сделать? Обманули, обсчитали, ну и пошел. (...) Без скандала лучше, себе дороже», — отметил Путин.

Российский лидер уточнил, что это происходило нечасто.

Путин также высказал мнение, что в народном сознании торговцы воспринимаются в качестве жуликов. По его словам, он сам является частью народа и тоже разделяет это восприятие.

В ноябре прошлого года Путин, комментируя распад СССР, заявил, что причиной этого стала неэффективная экономическая политика. Он подчеркнул, что это не связано с ростом националистических настроений в странах Прибалтики.

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