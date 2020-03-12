Россия передала иностранным партнерам тест-системы для выявления коронавируса

Россия передала иностранным партнерам около 800 тест-систем для лабораторной диагностики нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте Роспотребназдора.

Тест-системы, разработанные предприятием «Вектор» Роспотребнадзора, переданы странам-членам Евразийского экономического союза, Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану, Монголии, КНДР и Ирану. Переданного количества наборов хватит на 80 тысяч исследований.

Материалы по теме ВОЗ объявила пандемию коронавируса По всему миру заразились более 120 тысяч человек. Вакцина пока в разработке

Больше всего тест-систем (500 наборов) было передано Ирану, где ухудшилась эпидемическая ситуация. Уточняется, что наборы были отправлены на безвозмездной основе.

В Роспотребназдоре напомнили, что с помощью российских тестов ранее были выявлены случаи заболевания на территории Армении и Белоруссии.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию. По последним данным, число случаев коронавируса в мире превысило 120 тысяч. Более 4,3 тысячи человек умерли.

В России было зарегистрировано 20 случаев коронавируса: из них два — у граждан Китая, 17 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии. Двое китайцев и четверо россиян были выписаны из больницы после выздоровления.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



