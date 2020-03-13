Обломки взорвавшейся ступени советской ракеты разлетелись в космосе

Обломки третьей ступени советской ракеты-носителя «Циклон-3», которая взорвалась на орбите в середине февраля, разлетелись в космосе на сотни километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, размещенные на специализированном портале ВВС США Space-track.org.

12 февраля ступень советской ракеты «Циклон-3» взорвалась на орбите спустя 29 лет после запуска.

Тогда американские военные сообщили, что отслеживают 75 ее обломков. Свидетельств, указывающих на столкновение части ракеты с другим объектом, не обнаружено.

«Циклон-3» — трехступенчатая ракета-носитель легкого класса для запуска космических аппаратов. Ее запуски проводились с 1977 по 2009 год. Разрушенная ныне ракета была запущена с космодрома Плесецк 14 августа 1991 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!