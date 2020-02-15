США сообщили о взрыве ступени советской ракеты на орбите

Ступень советской ракеты «Циклон-3» взорвалась на орбите спустя 29 лет после запуска. Об этом сообщили в 18-й эскадрилье контроля космического пространства ВВС США в своем Twitter-аккаунте.

Разрушение ступени произошло 12 февраля в 13:46 по московскому времени. Американские военные сообщили, что отслеживают 75 ее обломков. Свидетельств, указывающих на столкновение части ракеты с другим объектом, не обнаружено.

В апреле прошлого года на орбите взорвалась отработавшая вторая ступень Centaur ракеты Atlas 5. Перед разрушением она находилась на вытянутой орбите с высотой от 852 до 35 092 километров.

«Циклон-3» — трехступенчатая ракета-носитель легкого класса для запуска космических аппаратов. Ее запуски проводились с 1977 по 2009 год. Разрушенная ныне ракета была запущена с космодрома Плесецк 14 августа 1991 года.

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