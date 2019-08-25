Украина впервые испытала ступень ракеты-носителя «Циклон-4»

Украина провела огневые испытания третьей ступени разрабатываемой ракеты-носителя «Циклон-4». Об этом сообщило конструкторское бюро «Южное» в своем Facebook-аккаунте.

«Состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя класса "Циклон-4", спроектированной КБ "Южное" и изготовленной на "Южмаше"», — рассказали в конструкторском бюро.

Там добавили, что прошедшие испытания являются финальными и самыми важными перед первыми летными тестами третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4».

В октябре 2018 года сообщалось о планах североамериканской компании Maritime Launch Services (MLS) построить в Канаде космодром для запуска украинских ракет «Циклон-4М». Сооружение площадки, работы над ракетой и первый пуск «Циклон-4М» в 2020 году оценивались в 240 миллионов долларов. К 2022-му MLS планирует ежегодно проводить восемь стартов.

Ракеты «Циклон-4» являются модификацией носителей «Циклон-3», разработанных в СССР. Ранее этот проект Украина развивала в сотрудничестве с Бразилией. Программа, по заверениям украинской стороны, завершенная на 90 процентов, была свернута в 2015 году.

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