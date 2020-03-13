США закупят подешевевшую нефть

США намерены закупить большой объем нефти для стратегического резерва, пользуясь ее низкой ценой. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме, передает ТАСС.

«Я поручил министру энергетики закупить большой объем нефти по очень хорошей цене для стратегического нефтяного резерва», — сказал Трамп, отметив, что власти намерены заполнить резерв «до самого верха».

По словам президента США, такое решение позволит сэкономить американским налогоплательщикам «миллиарды и миллиарды» долларов, а также поможет промышленности. Как подчеркнул Трамп, покупка такого объема нефти была бы невозможна еще неделю назад.

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Во вторник, 10 марта, Министерство энергетики США сообщило об отмене продажи нефти их стратегического резерва в связи с падением цен на нефть.

12 марта сообщалось, что Трамп провел встречу с российскими официальными лицами, близкими президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на рынке из-за падения цен на нефть.

Нефть стремительно подешевела и привела к обвалу на мировых рынках после того, как 6 марта страны ОПЕК+ провалили переговоры о дальнейшем сокращении добычи. Россия отказалась утвердить дополнительное ограничение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, объяснив, что выпадающие объемы немедленно занимают США.

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