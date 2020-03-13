Российские врачи предупредили об опасности долгих авиаперелетов

Долгие авиаперелеты могут быть опасны для здоровья опорно-двигательного аппарата, а также способны стать причиной внезапной смерти. Об этом предупреждают российские врачи, пишет NEWS.ru.

В частности, по словам исполнительного директора Лиги содействия развитию подиатрии Ольги Чижевской, длительное время в пути в сидячем положении сильно нагружает спину. «Естественные физиологические изгибы позвоночника, напоминающие букву S, выступают в роли отличной амортизационной системы. Однако, когда мы садимся, S превращается в C. То есть поддерживающий мышечный корсет расслабляется, а тяжесть тела ложится на позвоночный столб», — пояснила она.

В результате позвоночник теряет свои амортизирующие свойства и появляется угроза развития грыж межпозвонковых дисков, чаще всего — в шейном и поясничном отделах. После этого у человека могут начаться боли в спине и сердце, проблемы с давлением, головные боли, головокружения, онемение пальцев рук, недержание мочи или стула.

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Кроме того, отмечает врач ортопед-травматолог Сергей Хорошков, долгие путешествия на самолете способны привести к артрозу или отложению солей. Также из-за неудобной позы, низкого давления на борту и обезвоживания существует вероятность развития так называемого синдрома экономического класса — тромбоза глубоких вен нижних конечностей.

Чтобы избежать подобных негативных последствий, пассажирам следует больше двигаться — например, каждый час прогуливаться по салону, совершать легкие физические упражнения, — а также снимать обувь на время перелета и использовать компрессионные чулки и ортопедические стельки полного контакта для улучшения кровообращения и снижения склонности к отекам.

Самый долгий в истории беспосадочный авиарейс был осуществлен лайнером Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Qantas Airlines в ноябре прошлого года. Судно вылетело из Лондона в Сидней и пробыло в воздухе 19 часов 19 минут. Маршрут самолета проходил над 11 странами, включая Великобританию, Нидерланды, Германию, Польшу, Белоруссию, Россию, Казахстан, Китай, Филиппины и Индонезию.

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