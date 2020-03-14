Британский таблоид перепутал Валентину Матвиенко с Валентиной Терешковой

Британский таблоид Daily Mail перепутал спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко с депутатом Госдумы Валентиной Терешковой. Статья была опубликована на сайте издания 11 марта.

В публикации Матвиенко назвали первой женщиной побывавшей в космосе, хотя в 1963 году совершила полет не она, а Терешкова. При этом газета ошиблась не только в тексте, но и в иллюстрации: вместо снимка, на котором должна была быть изображена спикер Софета Федерации, в материале появилась фотография Терешковой.

«В ходе своего выступления перед голосованием Федерального собрания спикер Валентина Матвиенко, депутат и советский космонавт, которая была первой женщиной в космосе, назвала принятие поправок одним из наиболее значимых вопросов современной российской истории», — говорится в статье.

Ранее Матвиенко поддержала предложенные Терешковой поправки к Конституции об отмене ограничений президентских сроков российского лидера Владимира Путина. «Он поднял, можно сказать, страну с колен, обеспечил поступательное развитие разрушившейся в то время экономики», — рассказала Матвиенко и подчеркнула, что после новостей о поправках, позволяющих Путину выдвигаться в президенты в 2024 году, приостановилось падение цен на нефть.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!