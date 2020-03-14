Назван главный приз в тюремном турнире по футболу с Роналдиньо

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо примет участие в тюремном турнире по футболу, где главным призом является 16-килограммовый поросенок. Об этом сообщает Sport.es.

Сам футболист пока не решил, примет ли участие в соревновании. Как пишет издание, прославленного спортсмена в своих рядах хотят видеть сразу несколько команд.

Ранее отмечалось, что соревнования проводятся каждые полгода и их организация не связана с тем, что под стражей оказался известный футболист. В руководстве учреждения не ждут, что Роналдиньо окажется среди участников турнира. «Мы будем рады, если он станет одним из зрителей», — сообщил комиссар Блас Вера. Всего в турнире примут участие десять команд из 194 заключенных.

4 марта Роналдиньо и его брат Роберто прибыли в Парагвай по поддельным паспортам. Роналдиньо планировал представить в Асунсьоне свою книгу и принять участие в запуске благотворительной кампании. В ходе обыска в номере отеля полиция обнаружила документы и задержала бразильцев.

7 марта суд оставил бразильцев под стражей в связи с риском побега. Роналдиньо может провести в парагвайской тюрьме до шести месяцев.

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