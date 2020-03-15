Матч российских команд завершился раньше времени из-за драки и пяти удалений

Матч молодежного первенства России между «Тамбовом» и «Крыльями Советом» завершился раньше времени. Судья решил увести команды с поля после того, как пять футболистов были удалены, сообщается на сайте самарского клуба.

На 77-й минуте при счете 1:1 игрок «Крыльев» совершил грубый фол, из-за чего на поле завязалась драка. По ее итогам рефери удалил четырех футболистов самарской команды и одного игрока «Тамбова». После этого встреча была продолжена, однако на 82-й минуте судья решил прервать ее и засчитать «Крыльям Советов» техническое поражение.

Как отмечает Sports.ru, в правилах указано, что матч не может быть продолжен, если в составе одной из команд на поле есть менее семи футболистов. При этом игроков «Крыльев» было семеро, но судья все равно решил завершить поединок.

В октябре 2018 года в матче чемпионата Гватемалы по футболу между клубами «Шелаху» и «Мунисипалем» произошла массовая драка, которая привела в общей сложности удалениям шести игроков и двух тренеров. В потасовке участвовали практически все присутствовавшие на поле.

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