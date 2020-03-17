Назван самый отвратительный фильм года

Организаторы американской сатирической антипремии «Золотая малина», которая ежегодно награждает самые плохие фильмы и отвратительную актерскую игру, назвали победителей 2019 года. Мюзикл «Кошки» получил премию в номинации «Худший фильм года», сообщается на YouTube-канале Razzie Channel.

Создатель мюзикла Том Хупер объявлен худшим режиссером 2019-го.

Худшей актрисой года признана Хилари Дафф за роль в фильме «Призраки Шэрон Тейт». Премию за худшую актерскую игру получил Джон Траволта, снявшийся в 2019-м в лентах «Фанат» и «Бок о бок».

В декабре 2019-го издание Variety составило антирейтинг худших фильмов 2019 года. В перечень попали десять кинолент, худшими картинами признаны «Дамбо» Тима Бертона и «Люди в черном: Интернэшнл» с Крисом Хемсвортом.

В июле того же года вышел трейлер «Кошек», который был раскритикован интернет-пользователями, обнаружившими сексуальный подтекст в ролике с антропоморфными животными. Из-за реакции интернет-сообщества фильм решили переделать, однако он все равно получил много негативных отзывов как от зрителей, так и от профессиональных критиков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!