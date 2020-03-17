Гость в эфире Соловьева назвал украинца мразиной и пригрозил дать по голове

Гости шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» обменялись оскорблениями в эфире передачи. Ссора украинского эксперта Вячеслава Ковтуна и политолога Владимира Сергиенко началась после обсуждения необходимости носить медицинские маски во время пандемии коронавируса. Фрагмент программы опубликован в Telegram-канале телеведущего.

«Вы говорите, маски не нужны, они не защищают. Зачем тогда их производить?» — обратился Ковтун к Соловьеву и назвал такую точку зрения ерундой. Ведущий начал объяснять гостю шоу, что медицинские маски необходимо носить больным людям, чтобы не подвергать окружающих риску заражения.

В этот же момент началась словесная перепалка между Ковтуном и Сергиенко, во время которой последний назвал украинского эксперта мразиной, подонком, ублюдком и скотиной. Кроме того, Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, а также пригрозил дать по голове. «Закрой рот, вот просто заткнись уже», — парировал Ковтун.

В момент, когда украинский политолог был готов направиться к сопернику для выяснения отношений, Соловьев напомнил о недопустимости драк на шоу и о необходимости соблюдения социальной дистанции в полтора метра. После этого гости шоу перешли к обсуждению распространения коронавируса на Украине.

Ранее в марте Соловьев высказался о перспективах российской экономики и призвал зрителей не истерить. По его мнению, сложившаяся на сегодня ситуация стала вызовом, в результате которого в России может быть создан новый тип экономики.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!