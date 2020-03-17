В России предложили замораживать цены на лекарства

Госдума на пленарном заседании во вторник, 17 марта, рассмотрит законопроект, направленный на право правительства устанавливать предельно возможную цену на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения инфекционного заболевания. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий документ был внесен группой депутатов фракции «Единая Россия» во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Законопроект наделяет правительство правом установить предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят в перечень жизненно необходимых.

Таким правом правительство сможет воспользоваться при возникновении чрезвычайной ситуации, угрозы широкого распространения заболевания или если цена препаратов в течение 30 дней необоснованно увеличилась более, чем на 30 процентов сразу в нескольких регионах.

При этом правительство сможет устанавливать предельно допустимую стоимость на срок до 90 дней. С помощью таких нововведений депутаты намерены исключить резкий рост цен на лекарства и медицинские изделия, в том числе в случае эпидемии.

По данным на 16 марта, в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом. Почти половина из них выявлена в Москве, где власти ввели наиболее жесткие меры. В частности, на три недели закрыты школы и запрещены досуговые мероприятия с участием более 50 человек.

Всего в мире на данный момент зафиксировано более 182 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами стали более 7 тысяч человек, вылечились более 79 тысяч.

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