Путин потребовал бороться с коррупцией «всегда и на всех направлениях»

Президент России Владимир Путин заявил, что бороться с коррупцией необходимо «всегда и на всех направлениях». Об этом во вторник, 17 марта, сообщает РИА Новости.

«Интересы общества и государства должны быть надежно защищены. Крайне важное направление вашей работы — противодействие коррупции», — обратился глава государства к прокурорам, выступая на коллегии Генпрокуратуры России.

По его словам, особое внимание должно уделяться защите бюджетных средств, которые выделяются на реализацию национальных проектов, а также государственных и муниципальных программ. Как отметил российский лидер, государство направляет «колоссальные средства на решение общенациональных задач и достижение общенациональных целей развития», и все они должны быть эффективно использованы.

Кроме того, Путин потребовал, чтобы Генпрокуратура начала более тесно взаимодействовать с Федеральной службой судебных приставов, МВД, Росфинмониторингом и налоговой службой для возвращения незаконно приобретенного имущества. «А проще говоря, украденных у нашей страны, у людей, у общества активов и средств», — уточнил президент.

В январе глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что объем украденных из бюджета России денег оценивается в пределах двух-трех миллиардов рублей в год. До этого он также отмечал, что в России действительно распространена коррупция из-за нехватки общественных и государственных институтов контроля.

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