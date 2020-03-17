Россия отреагировала на многомиллиардный штраф по делу ЮКОСа

Россия обжалует решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 50 миллиардов долларов. Предположительно, это может произойти ближе к маю. Об этом сообщил замминистра юстиции Михаил Гальперин, его слова приводит РИА Новости.

Бывшие акционеры компании в свою очередь объявили о намерении добиваться выплат.

Ранее в феврале стало известно, что Апелляционный суд Гааги принял решение обязать Россию выплатить около 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, оставив в силе решение арбитража от 18 июня 2014 года.

Между тем, у России сохраняется возможность обжаловать решение апелляционной инстанции в Верховном суде Нидерландов. В российском Минюсте уже заявили, что продолжат судиться с бывшими акционерами ЮКОСа.

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