В решении против России на 50 миллиардов долларов нашли «крымский» аргумент

Апелляционный суд Гааги при вынесении решения о выплате российским государством компенсации в 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав России 2014 года. О «крымском» аргументе в данном деле пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на текст решения суда.

Разбирая ключевой вопрос тяжбы — интерпретацию статьи 45 Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), определяющей порядок временного применения соглашения до его вступления в силу, суд пришел к выводу, что позиция, на которой настаивает Москва в этом споре, не поддерживается ею в других международных договорах.

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Россия подписала ДЭХ в 1994 году, но не ратифицировала (путем принятия соответствующего федерального закона — прим. «Ленты.ру») и применяла его на временной основе. Согласно ее логике, статья 45 гласит, что договор применялся временно только в отношении не противоречащих российскому законодательству положений. В число таких положений, по мнению Москвы, не попадает статья 26, определяющая порядок разрешения споров с инвесторами и в частности «безусловное согласие» сторон на передачу дела в международный арбитраж. Бывшие акционеры ЮКОСа настаивают на том, что Россия, лишь подписав ДЭХ, согласилась применять и статью 26.

На практике Москва не придерживалась данной логики в других международных договорах, соглашаясь на временное применение документов целиком, даже если их статьи противоречили российскому законодательству, выяснил суд в Гааге. В качестве примера суд привел Договор о принятии Крыма в состав России, который был подписан 18 марта 2014 года и применялся целиком в течение трех дней до его оформления путем принятия федерального конституционного закона. Противоречие договора действующему законодательству выражалось, например, в установлении новых государственных границ, полагает суд. Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин объяснял, что тогда не было времени для «строгого юридического крючкотворства», напоминает РБК.

Среди других подобных примеров суд привел соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств 1990 года, а также Соглашение об учреждении международного научно-технического центра, заключенное в 1992 году Россией, США, Евросоюзом и Японией.

Апелляционный суд Гааги вынес решение в пользу бывших акционеров ЮКОСа 18 февраля, обязав Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Вердикт вступил в законную силу, и, по мнению юристов, вскоре можно ожидать волны арестов российских активов за рубежом. Москва намерена оспорить данное решение в Верховном суде Нидерландов, однако, по словам управляющего партнера московского офиса КА Pen & Paper Антона Именнова, оспаривание в высшей инстанции по существу уже невозможно — для обжалования осталось лишь незначительное число процессуальных оснований.

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