Курс доллара достиг 80 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара по состоянию на 18:10 достиг 80 рублей. Евро в тот же момент торговался на уровне 86,83 рубля, свидетельствуют данные площадки.

С начала торгов российская валюта упала на 6,7 процента. В последний раз на таком уровне рубль находился зимой 2016-го. С начала года он потерял почти 30 процентов стоимости. Это худший результат среди всех валют.

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Падение происходит на фоне эпидемии коронавируса и резкого увеличения количества заболевших в России, а также обрушения цен на нефть, которая торгуется на минимуме за 20 лет.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф со ссылкой на модель, созданную сотрудниками кредитной организации, рассказал, что при негативном сценарии стоимость барреля нефти опустится до 20 долларов, а американская валюта вырастет до 100 рублей.

Аналитики Bloomberg ожидают таких же значений, если спрос на нефть задержится на низких уровнях в ближайшие месяцы, а мировые финансовые рынки, в том числе американский, продолжат падать.

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