Жилье в Москве предложили арендовать за восемь тысяч рублей в месяц

В марте 2020-го аренда самой недорогой комнаты в Москве обойдется нанимателям в 8 тысяч рублей в месяц, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ-Аренда», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, стоимость аренды полуиндивидуального жилья в столице составляет от 8 тысяч до 65 тысяч рублей. Самый дешевый лот — комната площадью 10 квадратных метров в квартире на первом этаже 12-этажного дома в районе Текстильщики (Юго-Восточный округ). Самый дорогой вариант в свою очередь — 30-метровая комната с дизайнерским ремонтом, современной мебелью и техникой, расположенная в квартире в Басманном районе.

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Большинство комнат в Москве — более 51 процента — сдаются по ставке 16-20 тысяч рублей в месяц, выяснили в «МИЭЛЬ». На втором месте — лоты стоимостью 11-15 тысяч в месяц (29 процентов от общего объема предложения). Порядка 15 процентов объектов в этом сегменте предлагаются по ставке 21-30 тысяч рублей в месяц. Недорогих комнат (стоимостью 8-10 тысяч рублей в месяц) в городе менее 2 процентов, по цене от 31 тысячи рублей в месяц — примерно столько же.

«Самые доступные варианты традиционно запрашивают арендаторы, которые по финансовым причинам не могут позволить себе наем отдельной квартиры, для них это существенная экономия средств, — поясняют эксперты. — Дорогие варианты, в основном квартиры в центре столицы, рассматривают для себе арендаторы, для которых в первую очередь важно престижное месторасположение».

Ранее в марте квартиру в «Москва-Сити» предложили арендаторам по рекордной цене — лот общей площадью 50 квадратных метров сдается за 150 тысяч рублей в месяц. Квартира обставлена дорогостоящей мебелью, в ней есть вся необходимая техника.

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