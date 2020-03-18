Бывший футболист сборной России задумался о карьере в Госдуме

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил о желании принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Пойду ли я в Госдуму в 2021 году? Пока не знаю. Были такие мысли. Я, кстати, нормально к этому отношусь», — посчитал Широков. По его мнению, спортсмены, занявшиеся политической карьерой, ответственно и осознанно относятся к работе. При этом экс-футболист отметил, что они не всегда справляются со своими задачами.

Широков завершил карьеру футболиста летом 2016 года. В сентябре того же года он получил должность советника министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова по развитию футбола в регионе. В бытность игроком он выступал за «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА.

Среди работающих в Госдуме олимпийских чемпионов числятся Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Александр Карелин, Светлана Журова и Светлана Хоркина.

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