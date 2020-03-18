Соловьев изгнал из студии украинского эксперта за нецензурное оскорбление гостя

Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя. Инцидент произошел в эфире вечером 17 марта. Выпуск опубликован на YouTube.

Ковтун начал рассказывать о ситуации с коронавирусом на Украине, но Соловьев упрекнул его в незнании того, «как работает эпидемия», и отметил, что Киев не проводит тесты на заболевание у жителей страны. «Если считаете, что они (другие страны — прим. «Ленты.ру») предпринимают меры, а вас почему-то обошло, то считайте, что [вирус] не пристает к тем, кто любит сало», — добавил ведущий. На это Ковтун заявил, что Украина принимает более радикальные меры, чем Россия.

Соловьев прокричал, что на Украину вернулись 50 тысяч человек из других стран, и упрекнул эксперта в незнании статистики. Один из гостей согласился с ведущим и назвал Ковтуна дебилом. В ответ украинский эксперт нецензурно оскорбил участника передачи. «Мудак ты конченый», — крикнул Ковтун и попытался подойти к нему ближе, чтобы выяснить отношения.

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Путь Ковтуну преградил Соловьев. Ведущий потребовал, чтобы эксперт покинул передачу в сопровождении охраны. «Пшел вон отсюда! И больше в студии чтобы не появлялся. Чтобы моим гостям такие выражения говорить», — заявил Соловьев.

Ранее гости шоу обменялись оскорблениями в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым». Тогда в эфире Ковтун поссорился с политологом Владимиром Сергиенко.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч. Более 8 тысяч погибли, еще 80 тысяч — вылечились. В России зарегистрировано 114 случаев заболевания, пять человек вылечились.

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