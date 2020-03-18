Соловьев изгнал из студии украинского эксперта за нецензурное оскорбление гостя

Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя. Инцидент произошел в эфире вечером 17 марта. Выпуск опубликован на YouTube.
Ковтун начал рассказывать о ситуации с коронавирусом на Украине, но Соловьев упрекнул его в незнании того, «как работает эпидемия», и отметил, что Киев не проводит тесты на заболевание у жителей страны. «Если считаете, что они (другие страны — прим. «Ленты.ру») предпринимают меры, а вас почему-то обошло, то считайте, что [вирус] не пристает к тем, кто любит сало», — добавил ведущий. На это Ковтун заявил, что Украина принимает более радикальные меры, чем Россия.
Соловьев прокричал, что на Украину вернулись 50 тысяч человек из других стран, и упрекнул эксперта в незнании статистики. Один из гостей согласился с ведущим и назвал Ковтуна дебилом. В ответ украинский эксперт нецензурно оскорбил участника передачи. «Мудак ты конченый», — крикнул Ковтун и попытался подойти к нему ближе, чтобы выяснить отношения.
Путь Ковтуну преградил Соловьев. Ведущий потребовал, чтобы эксперт покинул передачу в сопровождении охраны. «Пшел вон отсюда! И больше в студии чтобы не появлялся. Чтобы моим гостям такие выражения говорить», — заявил Соловьев.
Ранее гости шоу обменялись оскорблениями в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым». Тогда в эфире Ковтун поссорился с политологом Владимиром Сергиенко.
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч. Более 8 тысяч погибли, еще 80 тысяч — вылечились. В России зарегистрировано 114 случаев заболевания, пять человек вылечились.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения