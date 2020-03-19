Названы самые дорогие города мира. Первое место поделили Сингапур, Гонконг и Осака. Всего на два процентных пункта от них отстает Нью-Йорк, занявший вторую строчку рейтинга. Такие данные опубликовал журнал The Economist со ссылкой на результаты всемирного исследования Worldwide Cost of Living 2020.

В 2019 году Париж, который годом ранее делил первое место с Гонконгом и Сингапуром, опустился на пятую строчку рейтинга. Также в первой десятке оказались Цюрих, Тель-Авив, Лос-Анджелес, Токио и Женева. Всего в рейтинг вошли 37 европейских городов. Большинство из них подешевели за год в связи со сложной экономической ситуацией в мире.

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Самыми дешевыми городами по версии The Economist стали Дамаск, Ташкент и Алма-Ата. На последних местах рейтинга оказались Буэнос-Айрес и Карачи.

Рейтинг городов мира по стоимости жизни основывается на данных, которые включают в себя более 150 наименований товаров и услуг (еда, напитки, одежда, предметы личной гигиены и домашнего хозяйства, коммунальные услуги, аренда жилья, отдых и образование). Также составители рейтинга опираются на валютные колебания, локальную инфляцию и ряд других факторов. Исследование проводится дважды в год на протяжении более чем 30 лет.

Консалтинговая компании ECA International ежегодно проводит исследование на предмет лучших городов по качеству жизни. По последним данным лучшие для проживания города Европы сконцентрированы в ее северной и центральной частях. В их число вошли Копенгаген (Дания), Берн (Швейцария), Гаага (Нидерланды), Женева (Швейцария) и Ставангер (Норвегия). При этом самой привлекательной неевропейской страной для эмигрантов остается Канада.

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