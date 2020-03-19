Отец российского игрока НХЛ отреагировал на информацию о коронавирусе у сына

Отец защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторс» Никиты Зайцева Игорь Зайцев отреагировал на информацию о том, что у его сына был выявлен коронавирус. Его слова приводит Sport24.

Зайцев-старший заявил, что узнал о ситуации из российских СМИ. «Общался с Никитой, у него все нормально, никакого коронавируса нет», — сказал он.

О том, что у Зайцева был выявлен коронавирус сообщило ранее 19 марта издание «Бизнес Online». Отмечалось, что хоккеист получил положительный результат теста на вирус COVID-19.

Спортсмен выступает в НХЛ с 2016 года. В нынешнем сезоне Зайцев провел за «Оттаву» 58 матчей, в которых набрал 12 (1+11) очков. Со сборной России он дважды становился бронзовым призером чемпионата мира.

Сезон-2019/2020 в НХЛ был прерван из-за распространения коронавируса. В регулярном чемпионате лиги последние матчи были сыграны 12 марта.

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