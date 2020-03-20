Вернувшийся с зараженного коронавирусом лайнера россиянин снял видео из больницы

Видео: nemihail / Instagram

Эвакуированный с зараженного коронавирусом лайнера Costa Magica российский блогер попал в больницу с кашлем и высокой температурой. Михаил Нефедов поделился кадрами госпитализации в своем Instagram-аккаунте.

Блогер рассказал, что по прилете из Гваделупы находился на самоизоляции и почувствовал симптомы заболевания — кашель и высокую температуру. Он вызвал скорую помощь, сообщив, что недавно вернулся из круиза. Прибывшие в защитных костюмах медработники отвезли его в Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн, временно переоборудованный для пациентов с подозрением на коронавирус.

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«В госпитале у меня взяли анализ на коронавирус, предварительно поставили вирусную пневмонию, но точный диагноз будет известен через три-пять дней», — рассказал Нефедов «Ленте.ру».

Он добавил, что находится в общей палате, рассчитанной на четырех человек, вместе с соседом, у которого диагностировали ангину.

«Доктор сказал ему: не переживайте, переболеете коронавирусом заодно. Я попросил перевести меня в бокс, чтобы не заражать других, но мне ответили, что отдельные палаты закончились», — отметил блогер.

Круизный лайнер Costa Magica в начале марта оказался заблокированным в Карибском море из-за выявления коронавируса у двух человек на борту. На судне находились около 30 россиян, их эвакуировали на родину и обязали в течение двух недель находиться на домашнем карантине.

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