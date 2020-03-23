Врачей скорой помощи на Украине оставили без тестов на коронавирус

Тесты на коронавирус на Украине будут проводить только специальные медучреждения. Об этом говорится на странице министерства здравоохранения страны в Facebook.

В ведомстве отметили, что врачей скорой помощи оставили без этих тестов, поскольку эти специалисты выезжают только в экстренных случаях, а пациенту с симптомами инфицирования COVID-2019 могут помочь в клинике. «Экспресс-тестами будут пользоваться врачи медучреждений для "санитарной сортировки", медики должны будут сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус», — говорится в сообщении.

В случае, если экспресс-проверка даст положительный результат на вирус, медики обязаны получить дополнительное подтверждение в лаборатории и уже затем принимать соответствующие меры, считают в Минздраве. Граждан при появлении симптомов вируса просят позвонить своему семейному врачу и решить все вопросы с ним.

Ранее сообщалось, что на Украину из китайского Гуаньчжоу доставили 250 тысяч экспресс-тестов на коронавирус SARS CoV-2, а также другие тесты, маски, оборудование для дезинфекции. Закупка состоялась благодаря договоренностям президента Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 73 человека, трое скончались. С целью противодействия распространению вируса до 3 апреля в стране объявлен карантин. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращено авиасообщение с другими странами и любое междугороднее сообщение.

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