Стали известны результаты анализа депутата Госдумы на коронавирус

Повторный анализ депутата Госдумы Сергея Катасонова на коронавирус показал отрицательный результат, парламентарий вернулся к работе с 23 марта. О результатах он написал на своей странице в Facebook.

Политик поблагодарил всех за поддержку.

17 марта фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении полномочий однопартийца Катасонова, который не самоизолировался после поездки за границу, и приехал на выступление президента Владимира Путина. Однако аппарат Госдумы не нашел оснований для такого решения.

Поведение Катасонова критиковал лидер фракции Владимир Жириновский. По его словам, депутат не должен был выходить на работу после возвращения из Франции.

Сергей Катасонов был отправлен на двухнедельный карантин 12 марта. Аналогичные меры также приняты по отношению к парламентариям, которые контактировали с ним. О результатах первого теста Катасонов сообщил 13 марта.

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