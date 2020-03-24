В сети удивились детскому «православному» комиксу об усмирении Плоти

Пользовательница Twitter с ником @zlobuster опубликовала графическую новеллу об одном эпизоде из жизни мальчика Сережи и девочки Тани. Автор поста назвала ее «детским православным комиксом», что удивило многих других пользователей сети.

Комикс повествует о том, как дети решили пойти в кафе пить чай с пирожными во время Великого поста. Рядом с ними «возникло что-то большое, розовое и дурно пахнущее» — так авторы комикса описали Плоть, главную злодейку рассказа. Она пообещала не пускать Таню и Сережу к спасению, но потом им на помощь пришла Власяничка. Вместе с ней дети усмирили Плоть и решили пожертвовать в храм деньги, которые хотели потратить на пирожные.

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Автор поста позже написала, что комикс был троллингом. Впервые его опубликовали в группе «Детский православный журнал "Ермолка"» во «ВКонтакте» (ермолкой называют традиционный еврейский мужской головной убор — прим. «Ленты.ру»). Там Власяничку объявили православным супергероем. Кроме того, создатели пообещали познакомить подписчиков с приключениями Вериженьки и Просфорки.

В сети многие восприняли комикс о Власяничке серьезно. Однако некоторые пользователи усомнились в том, что история имеет отношение к официальным церковным структурам. «Мне сильно кажется, что это наброс (одна рожа Власянички чего стоит, плюс отсутствие источника), но такой, убедительный», — отметил «Друид стекла и металла». Пользователь с ником «Неоцарапанный отец котов» тоже обратил внимание комментаторов на то, что комикс — это фейк, нарисованный «для лулзов».

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