Российский творожный сырок покорил японцев

Японские пользователи соцсети Twitter восхитились вкусом российского творожного сырка в шоколаде «Б.Ю. Александров». Все началось с публикации юзера okomesuki_3, которая стала вирусной, набрав более 71 тысячи лайков и 20 тысяч ретвитов.

Автор поста отметил, что купил молочное лакомство в магазине KALDI. «Это буквально творог, покрытый шоколадом. Не могу подробно описать вкус, но он чертовски хорош», — написал пользователь. По словам японца, сырки хранились в холодильнике, но он погрел их 10 секунд в микроволновой печи.

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В комментариях другие японцы стали писать, как их покорил российский десерт. «Невероятно вкусные», — написал maraihi3. По мнению одного из комментаторов, подобные сырки — «калорийные монстры».

Пользователь warshenka_cell опубликовал фото с другими российскими сырками. Также свои комментарии под постом стали оставлять и российские пользователи сети. На публикацию обратил внимание аккаунт «Японское обозрение».

Согласно профилю KALDI в Twitter, сеть заведений продает разные варианты российских сырков. В Японии лакомство стоит 321 иену (208 рублей по текущему курсу) за штуку. Некоторые японцы используют специальное слово для обозначения российских сырков — スィローク (сироку). Это транскрипция слова «сырок» с помощью японской слоговой азбуки катакана.

В ноябре 2019 года японские пользователи Twitter удивились способности девушки без лишних усилий голыми руками разделить яблоко на две равные части. Автор видео нажимает двумя ладонями на фрукт в течение 10 секунд, а плод постепенно делится пополам.

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