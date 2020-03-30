Российская фигуристка описала вызванный коронавирусом «дурдом»

Российская фигуристка Алена Леонова рассказала о том, как на распространение коронавирусной инфекции отреагировали в Санкт-Петербурге. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка описала ажиотаж в продуктовых магазинах как «дурдом». «Мы, на самом деле, вот в этой мишуре в магазинах вообще ничего не покупали. В бункер не собираемся», — заявила Леонова.

Фигуристка добавила, что в случае, если объявят о закрытии продуктовых магазинов на карантин, то придется «затариться». «И обязательно туалетной бумагой, что важно», — заключила она.

29 марта сообщалось, что из Египта была эвакуирована российская фигуристка Александра Трусова. С семьей она находится на двухнедельном карантине.

29-летняя Леонова — серебряный призер чемпионата мира (2012), бронзовый призер финала Гран-при (2012), чемпионка мира среди юниоров (2009).

По последним данным, в мире зарегистрировано более 723 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию вируса.

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