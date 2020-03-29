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Фигуристку Трусову вернули из Египта и посадили на карантин

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Александра Трусова
Александра Трусова
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Российская фигуристка Александра Трусова оказалась в числе пассажиров гуманитарного рейса, который вернул граждан из Египта. Об этом сообщается на сайте посольства РФ в стране.

15-летняя спортсменка вместе с семьей прилетела в Россию 27 марта. Все пассажиры гуманитарного рейса обязаны пройти двухнедельный карантин.

30 марта Россия закроет границы. Будет ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу страны. Данные меры призваны ограничить распространение коронавируса.

На счету Трусовой бронзовая медаль чемпионата Европы. Она является второй в истории фигурного катания двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

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