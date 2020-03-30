Различные формы заболевания коронавирусом объяснили

Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова объяснила, почему заболевание COVID-19, вызванное коронавирусом, протекает в различных формах. Об этом она рассказала в беседе с RT.

По словам Карповой, различные случаи протекания COVID-19 могут объясняться разными источниками заражения. «Можно заразиться вирусом, который прошел через несколько людей и в результате этого ослаб. А можно — непосредственно от разносчиков, к примеру от летучей мыши», — пояснила она.

Касательно повторного заражения SARS-CoV-2 вирусолог отметила, что научного подтверждения таких случаев не было. Она добавила, что к коронавирусу вырабатывается иммунитет. При этом Карпова подчеркнула, что заболевание идет волнообразно, как любое респираторное заражение.

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек. На первом месте по количеству зараженных находятся США — там зарегистрировано 142,3 тысячи случаев. На втором месте находится Италия (97,6 тысяч заболевших), на третьем — Китай (82,1 тысяча заболевших).

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