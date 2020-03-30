Число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 01:55 по московскому времени, по всему миру насчитывается 718 685 случаев заболевания COVID-19. Из них 33,8 тысяч человек умерли, еще 149 тысяч — вылечились.

На первом месте по количеству зараженных находятся США — там зарегистрировано 139,6 тысяч случаев. На втором месте находится Италия (97,6 тысяч заболевших), на третьем — Китай (82,1 тысяча заболевших). В десятку стран по числу зараженных также входят Испания, Германия, Франция, Иран, Великобритания, Швейцария и Нидерланды.

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