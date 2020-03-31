Российский боец MMA назвал карантин возможностью кайфовать и пить для россиян

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов порассуждал о карантине в Москве, вызванном пандемией коронавируса. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Вы думаете, все закрылись и соблюдают меры? Сейчас дали выходные семь дней, и сразу увеличилась продажа спиртного, мангалов. Русский человек как все понимает: не работаем — значит, отдыхаем, кайфуем, веселимся и так далее», — посчитал Харитонов. Он отметил, что сам в свободное время ведет здоровый образ жизни.

Ранее Харитонов заявил, что отказывается соблюдать карантин во время пандемии коронавируса. Он сказал, что отлично себя чувствует и не собирается оставаться дома.

30 марта в Москве ввели всеобщий режим изоляции. Он распространяется на всех жителей столицы, вне зависимости от возраста. В то же время он не ограничивает права граждан приезжать в Москву или покидать ее. В столице зарегистрировано свыше тысячи случаев заражения коронавирусом.

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