Власти развеяли слухи о блокировке Москвы и Подмосковья

Блокировка Москвы и Подмосковья из-за коронавируса не планируется. Соответствующие слухи развеял губернатор Московской области Андрей Воробьев, пишет РИА Новости.

«Напугали уже, что будет блокировка Москвы и области. Этого не планируется», — сказал он.

По словам главы региона, Москва и область ведут согласованную единую политику по борьбе с распространением коронавируса. «Москва и Подмосковье — единое столичное пространство. Здесь никто заборов городить не будет», — отметил Воробьев.

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При этом губернатор отметил, что в случае ужесточения режима у жителей будет возможность ограниченного передвижения.

Столичные власти с начала марта последовательно ужесточают ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Последние принятые меры — ограничение передвижения граждан, чтобы они не покидали жилище без веской причины. Мэр Собянин активно призывает горожан сидеть дома.

Ранее глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что власти Москвы будут использовать QR-коды для контроля граждан, у которых был выявлен коронавирус, и тех, кто находится на карантине. Чтобы получить такой код, надо будет зарегистрироваться на портале мэра Москвы и заполнить простую форму, после чего будет сгенерирован код, который можно распечатать, сохранить на мобильный или отправить себе на электронную почту. Для тех, у кого нет смартфона, будет работать колл-центр, где можно будет получить код.

По данным на 1 апреля, в России зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 24 пациента с коронавирусной инфекцией умерли; 190 человек выздоровели.

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