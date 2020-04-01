Олимпийский чемпион из России рассказал о предложении принять допинг

Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков в прямом эфире Instagram журналистки Марии Командной признался, что за год до Олимпийских игр в Сочи ему предлагали допинг.

«Было, когда мне предлагали: "Никит, во есть такое-то и такое-то". Понятно, что это не афишируется. Открыто никто не будет говорить, но где-то кто-то может намекнуть. Я даже не видел этих людей, все через посредников», — рассказал Крюков. Он отметил, что вариант с допингом даже не рассматривал.

Крюков был признан Международным Олимпийским комитетом (МОК) виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен серебряной медали Игр в Сочи. Затем Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал решение и вернул лыжнику награду.

Крюков — олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте, трехкратный чемпион мира и единственный спортсмен в истории российских лыжных гонок, выигравший за карьеру более двух титулов мирового первенства.

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